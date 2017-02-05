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CDU Gençlik Kolları'nın AK Parti ziyareti

Türkiye referanduma doğru giderken, AK Parti Gençlik Kolları, CDU Gençlik Kolları'nı ağırladı, Cumhurbaşkanlığı hakkında bilgi verdi.

05.02.2017 - 11:21
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CDU Gençlik Kolları Genel Sekreteri Younus Ouaqasse’nin koalisyon hükümetlerinde tartışmalardan sonuçlar üretme fırsatı olduğunun altını çizip bunun farklı bir sistemde korunup korunamayacağını sordu.

CDU Gençlik Kolları'nın AK Parti ziyareti

 

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ, HIZLI KARAR ALINMASI İÇİN

Soru üzerine AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Türkiye tarihinde yaşanan enflasyon krizleri, yapısal sorunlardan örnek vererek istişarenin mecliste devam edeceğinin yalnız hükümetin hızlı karar alıp uygulamaya geçmesinin tıkanıkları önlemek için tek çözüm olduğunu dile getirdi.

CDU Gençlik Kolları'nın AK Parti ziyareti

ALMAN GENÇLER FETÖ İÇİN KANIT LAZIM DEDİ

Bir diğer soruda ise, CDU heyeti Alman yetkilileri ve vatandaşlarına FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu ispatlamak için ciddi kanıtlara ihtiyaçları olduğunu belirtirken, Türkiye’nin bu konuda ne aşamada olduğunu sordu.

CDU Gençlik Kolları'nın AK Parti ziyareti

Ecertaş, diğer ülkelerin henüz FETÖ’nün ne denli bir tehdit olduğunu henüz fark etmediklerini fakat Türkiye’nin bu noktada bu ülkelere darbe sürecinde terör örgütü içinde geçen konuşmaları, Bylock sistemini ve daha birçok kanıtı gönderdiğini ifade etti.

CDU Gençlik Kolları'nın AK Parti ziyareti

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