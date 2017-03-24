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Merkel: Türkiye'yle ilişkiler için referandumu beklemeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'deki referandum oylamasını ve diğer etkenleri beklemeliyiz" dedi.

24.03.2017 - 11:30
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Merkel: Türkiye'yle ilişkiler için referandumu beklemeliyiz

Merkel: Türkiye'yle ilişkiler için referandumu beklemeliyiz

Almanya Başbakanı Merkel, Passauer Neue Presse gazetesinin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tam müzakerelerinin kesilip kesilmemesi konusunda konuşan Merkel, şunları söyledi:

"REFERANDUM OYLAMASINI BEKLEMELİYİZ"

"Türkiye'deki referandum oylamasını ve diğer etkenleri beklemeliyiz."

"'DEMOKRASİYİ TEHLİKELİ BİÇİMDE GERİLETECEK' AÇIKLAMASINI CİDDİYE ALIYORUM"

Merkel, Avrupa Konseyi'nin anayasa uzmanlarının oluşturduğu Venedik Komisyonu'nun Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliklerinin, "demokrasiyi tehlikeli biçimde geriletecek" nitelikte olduğunu belirtmesini çok ciddiye aldığını söyledi. Türkiye Venedik Komsiyonu'nun raporunu siyasi ve sübjektif olarak nitelemişti.

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