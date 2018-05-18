Merkez Bankası beklenti anketi açıkladı

TCMB'nin beklenti anketinde yıl sonu TÜFE ve dolar beklentileri yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,07'ye yükseldi.

68 KATILIMCININ GÖRÜŞLERİ

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

TÜFE BEKLENTİSİ

Buna göre, mayıs ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,76'dan yüzde 0,99'a yükseldi. Haziran ve temmuz ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,49 ve yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 10,07'ten yüzde 11,07'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 9,62'den yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8,63'ten yüzde 8,98'e yükseldi.

DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,2220'den 4,4352'ye ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 4,3306'dan 4,5776'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 50,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, mayıs ayı beklenti anketinde 53,5 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 49 milyar dolardan 51,3 milyar dolara ulaştı.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,6'YA İNDİ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e indi.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 13,43'e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ise yüzde 12,96'dan yüzde 13,50'ye çıktı.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 14,96 ve 12 ay sonrası için yüzde 14,18 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 8,00 ve yüzde 8,33 olarak kayıtlara geçti.