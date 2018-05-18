taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.292
USD
4,4805
EURO
5,2809
ALTIN
185,45
PETR
79,6900

Merkez Bankası beklenti anketi açıkladı

TCMB'nin beklenti anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 9.62'den yüzde 10.15'e, yıl sonu dolar beklentisi 4.4352'ye yükseldi.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 14:49..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

TCMB'nin beklenti anketinde yıl sonu TÜFE ve dolar beklentileri yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,07'ye yükseldi.

68 KATILIMCININ GÖRÜŞLERİ

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

TÜFE BEKLENTİSİ

Buna göre, mayıs ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,76'dan yüzde 0,99'a yükseldi. Haziran ve temmuz ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,49 ve yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 10,07'ten yüzde 11,07'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 9,62'den yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8,63'ten yüzde 8,98'e yükseldi.

DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL  beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,2220'den 4,4352'ye ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 4,3306'dan 4,5776'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 50,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, mayıs ayı beklenti anketinde 53,5 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 49 milyar dolardan 51,3 milyar dolara ulaştı.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,6'YA İNDİ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e indi.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 13,43'e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ise yüzde 12,96'dan yüzde 13,50'ye çıktı.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 14,96 ve 12 ay sonrası için yüzde 14,18 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 8,00 ve yüzde 8,33 olarak kayıtlara geçti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ramazan'da fiyatı en çok zamlanan tereyağı oldu
017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 23,60 TL olan 1 kg. tereyağın fiyatı, 2018 Ramazan’da 35,30 TL’ye yükseldi.
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var
Panama Kanalı'ndan 4 kat fazla gelir sağlanacak Kanal İstanbul'un engellenmesi için kirli bir algı operasyonu başlatıldı. Başroldeki ülke ise İspanya.
MetroPoll'ün dolar anketi
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra yapılan anketin sonuçlarına göre; dolarda yaşanan hareketlenmenin sebebi dış güçler.
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk başkanı İlker Aycı oldu
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ilk başkanı seçildi. "Dövizdeki yükselişi durdurmak için ihracatı artıracağız." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

140
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

179
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

105
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

147
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

136
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

27
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM