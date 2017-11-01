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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,7'den yüzde 9,8'e yükseltti.

01.11.2017 - 10:47
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,7'den yüzde 9,8'e yükseltti.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları şu şekilde;

PORTFÖY AKIMLARI GEÇMİŞ YILLAR ORTALAMASININ ÜZERİNDE

"3. çeyrekte gelişmiş ülke faiz oranlarında sınırlı yükseliş kaydedildi. Gelişmekte olan ülke borçlanma senedi ve hsse senedi piyasalarında güçlü portföy girişleri devam etti.

Türkiye'ye yönelik portföy akımları ivme kaydetmekle birlikte geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde seyretti.

Döviz kuru oynaklığı ve risk primi göstergeleri, temmuz ayı sonuna göre diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha olumsuz bir seyir izledi.  Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve TL'deki değer kaybı, 3. çeyrekte maliyet yönlü baskıların yükselmesine neden oldu.   İktisadi faaliyetteki güçlü seyir nedeniyle talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği desteğin ortadan kalktığı görülmekte.

Fiyatlama davranışına dair etkileri sınırlamak amacıyla para politikasındaki sıkı duruş korunmuştur. Temel mal grubunda euronun yükselişi etkili olurken, hizmet fiyatlarındaki artış sürdü.

TEMMUZ ENFLASYON RAPORU ÖNGÖRÜLERİNİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Tüketici enflasyonu 3. çeyrekte temmuz enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE kaynaklı baskılar güçlü seyrini korudu. 3. çeyrekte enflasyonun ana eğilminde bir önceki çeyreğe göre bir miktar bozulma olduğunu söylemek mümkün. Yayılım endeksinin ima ettiği fiyat artırma eğilimi güçlendi.

BÜYÜMENİN SEKTÖREL YAYILIMINDA ARTIŞ

Büyümenin sektörel yayılımında artış görüyoruz. Tüketici kredilerinde görülen canlanma ve tüketici güvenindeki iyileşme tüketici tarafından güçlenmeye işaret ediyor.

ENFLASYON TAHMİNİ 9.8'E YÜKSELDİ

Enflasyonun 2017 sonunda yüzde 9,8 olacağını öngörüyoruz."

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