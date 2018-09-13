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Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Merkez Bankası çok yüksek bir faiz artışına giredek, faiz oranını 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 15:05..
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Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artışla %24'e yükseltti.

"İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMA HIZLANMAKTADIR"

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ;

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

"ENFLASYON  GÖRÜNÜMÜ RİSK TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklamada Eylül ayı toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini bildirmişti.

Bu arada dolar kararın ardından 6.41'den 6.01'e kadar geriledi.

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