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Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu

2017 enflasyon öngörüsü yüzde 6,5'ten yüzde 8'e çıkarıldı.

31.01.2017 - 10:59
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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017'nin ilk yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı.

Konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle;

2017 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 8

Enflasyonun, 2017 sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4, 2018 sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Para politikası sadeleşme sürecine devam ettik. Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı. Ilımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. 12 Ocak'tan bu yana haftalık repo ihalelerine ara verdik. 17 Ocak'ta TL karşılığı döviz piyasaları depoları açtık. Uyguladığımız politikaların yansımalarını yakından takip ediyoruz.

İHTİYAÇ HALİNDE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPABİLECEĞİZ

Uyguladığımız politikaların piyasaya yansımasını yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına gerekli tedbirleri alacağız.

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