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Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Politika faizi yüzde 8'de sabit tutuldu.

16.03.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

ABD Merkez Bankası'nın dün akşam açıkladığı 'faiz' kararından sonra bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

FAİZİ SABİT TUTTU

Buna göre, Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te ve gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te sabit tutarken, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltti.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kararın ardından dolar hızlı bir düşüşle 3.64 lira seviyelerine geriledi.

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