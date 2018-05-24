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Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolardaki yükselişe önlem olarak daha fazla döviz satılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 17:07..
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Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi.

Merkez Bankası'nın güncellediği takvime göre, döviz satım tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.

DÖVİZ SATIM POZİSYON TUTARI 8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir."

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