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Merkez'in brüt döviz rezervleri 68.9 milyar dolara düştü

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 70.2 milyar dolardan 68.9 milyar dolara düştü.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 14:50..
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TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 252 milyon dolar azalışla 68 milyar 921 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Eylül ile biten haftada 70 milyar 173 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 18 MİLYAR DOLAR

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 74 milyon dolar artarak 18 milyar 580 milyon dolardan 18 milyar 654 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERV 87 MİLYAR DOLAR

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 178 milyon dolar düşüşle 88 milyar 753 milyon dolardan 87 milyar 575 milyon dolara geriledi.

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