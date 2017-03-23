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Mersin Şehir Hastanesi 120 bin hastaya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta açılan Mersin Şehir Hastanesinde 120 bin hastaya hizmet verildi.

23.03.2017 - 15:28
  1. Haberler
  2. Sağlık

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi, kısa zaman içerisinde vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

120 BİN HASTA TEDAVİ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta açılışı yapılan, 3 gün sonra da hizmet vermeye başlayan Mersin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Dr. Abdullah Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 ay gibi kısa bir sürede 120 bin hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Mersin Şehir Hastanesi 120 bin hastaya hizmet verdi

"2 BİN AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bu süre zarfında dev sağlık kompleksinde 2 bin ameliyat gerçekleştirildiği belirten Serin, şöyle devam etti:

"Son 15 gün içerisinde günde yaklaşık 9 bin hasta polikliniklere başvurdu. Günde ortalama 150 civarında da ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bin 300 yataklı hastanemizde şu anda 900 civarında hastamız yatıyor. 210 yataklı yoğun bakım ünitemizin yüzde 70'i şu anda dolu. Hastanemizi her geçen gün daha ileriyi götürmeyi hedefliyoruz ve bunun için de herkes elinden geleni yapıyor."

Mersin Şehir Hastanesi 120 bin hastaya hizmet verdi

Serin, ana amaçlarının hastaların daha kaliteli bir hizmet almasını sağlamak olduğunu ifade ederek "Bu hastane içerisinde her türlü hizmetin verilebilmesinden dolayı hastalarımızın şehir dışına sevkleri belli oranda engellenmiş oldu. Hastalarımız daha önce ikişer, dörder kişi yatarken, tek kişilik, kendilerine özel, bütün kişisel ihtiyaçlarını giderebileceği odalar ve polikliniklerde hizmet almaya başladılar." dedi.

"HALKIMIZA EN İYİ HİZMETİ VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşlara verilen sağlık hizmeti kalitesinin dünyada örnek gösterileceğini aktaran Serin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastanemiz 3 Şubat'ta doğdu, şu an yürümekte. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bu yüzde 90 oranında gerçekleştirilmiş durumda, yüzde 100'e getirdikten sonra sağlık turizmine geçeceğiz. Halkımıza verdiğimiz hizmeti Türkiye'nin gururu olarak gösterip, yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermeye başlayacağız. Şu ana kadar Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Litvanya'dan temsilciler kente gelerek hastanemizi gezdiler. Onlara hastanemizin imkanları tanıtıldı. Hastanemizde her türlü imkanı sunabildiğimizi onlara beyan ediyoruz. Türkiye'nin ekonomisine çok büyük katkısı olacaktır. Nasıl Antalya turizm açısından önemliyse Mersin Şehir Hastanesi de kentimize sağlık turizmi açısından artı getirecektir."

Mersin Şehir Hastanesi 120 bin hastaya hizmet verdi

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