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Mersin Şehir Hastanesi'nde ilk doğum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açılan Mersin Şehir Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti.

26.02.2017 - 12:43
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Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve açılışı 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesinde, Özgül ve Mahmut Nar çiftinin 3 kilo 850 gram doğan Muhammet Miraç adını verdikleri çocukları, hastanede dünyaya gelen ilk bebek oldu.

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Recep Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumun "sancı, doğum, lohusalık" odaları olan LDRP'de gerçekleştiğini söyledi.

Mersin Şehir Hastanesi'nde ilk doğum

ERDOĞAN'IN 14 YILLIK HAYALİYDİ

Şehir hastanelerinin önemine değinen Aydın, "Cumhurbaşkanımızın 14 yıllık hayalim dediği projenin ilk uygulaması olan Mersin Şehir Hastanesinde ilk doğumunu gerçekleştirdik. Hastamız geldi, doğum sancısını LDRP odasında çekti, doğumu da aynı yerde oldu. Şu an doğum sonrasında da gayet mutlu ağrısız bir şekilde yine bu odada yatmakta. Bunun gibi şu an 26 LDRP odamız var. Biz bugün çok mutluyuz ilk doğumu gerçekleştirdik. Hastanemiz nice doğumlara ev sahipliği yapacaktır." diye konuştu.

Mersin Şehir Hastanesi'nde ilk doğum

Anne Özgül Nar, bebeğini kucağına almaktan dolayı mutluluk duyduğunu, hastanede kendilerine her türlü imkanının sağlandığını dile getirdi.

Baba Mahmut Nar da hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

HASTANE YÖNETİMİNDEN HEDİYE

Hastane yönetimi çifte doğum hediyesi olarak çeyrek altın hediye etti.

Mersin Şehir Hastanesi'nde ilk doğum

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