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Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı

Şehir Hastanesi verdiği kapsamlı sağlık hizmetlerinin yanı sıra, hasta yakınlarını rahat ettirecek birçok uygulamayla örnek oluyor.

11.02.2017 - 13:16
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Acil servise veya polikliniklere gelen hastalar ve yakınlarının araçları, diledikleri takdirde hastane görevlilerince uygun noktalara park ediliyor. Bu sırada hastalar da tekerlekli sandalye veya sedyelerle servise alınıyor.

Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı

ARAÇ PARK ETME ÇİLESİNE SON

Şehir hastanesinde, ücretsiz 4 bin araçlık otoparkın yanı sıra hasta ve hasta yakınlarını araç park etme çilesinden kurtarmak için ücretsiz "vale" hizmeti de veriliyor.

Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı

4 BİN ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Recep Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede ücretsiz açık ve kapalı 4 bin araç kapasiteli otoparkın bulunduğunu söyledi.

Otoparkların, bir alışveriş merkezindeki gibi konfor sağlaması için sistemlerle donatıldığını aktaran Aydın, "Biz vale hizmetlerini bir eksik olarak tespit etmiştik. Hasta yakınları özellikle acil servise kendi araçlarıyla geldiklerinde, dertleri aracı park etmek oluyor. Bunla uğraşırken hastayı ortada bırakabiliyor. Hizmetimizle bu olumsuzluğun önüne geçtik." dedi.

Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı

BU UYGULAMAYI HİÇBİR HASTANEDE GÖRMEDİK

Vale hizmetinden yararlanan hastalardan 53 yaşındaki Fatma Türkan Erdoğdu da daha önce sıkça park sorunuyla karşılaştığını belirterek, "Eskiden devlet hastanesine gittiğimizde aracı nereye koysak kızıyorlardı. Başka yere koysak kimin götüreceği belli değildi. O yüzden birimiz dışarıda kalıyordu. Bu uygulamayı daha önce hiçbir hastanede görmemiştik." dedi.

Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı

Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı

Mersin Şehir Hastanesi'nde vale hizmeti başladı

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