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Mersin'de 3 saniyede hırsızlık kamerada

Toplu taşıma araçlarında hırsızlık yaptığı iddia edilen 28 yaşındaki kadın, güvenlik kameralarından tespit edilip tutuklandı.

18.04.2017 - 06:29
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Toplu taşıma araçlarında çok sayıda hırsızlık olayı yaşanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni ekipleri çalışma başlattı.

Araçlardaki güvenlik kameralarını incelemeye ekipler, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma yaptı.

Şüphelinin eşkalinin belirleyen ekipler, Toros Devlet Hastanesinde bir kişinin cüzdanını çalmaya çalışan 28 yaşındaki D. Ç'yi suçüstü yakalandı.

Mersin'de 3 saniyede hırsızlık kamerada

Gözaltına alınan D.Ç'nin kısa bir süre önce de bir kişinin cüzdanını, minibüste de bir kişinin telefonunu çaldığı belirlendi. Güvenlik kameralarına da yansıyan D.Ç'nin ayrıca 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı.Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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