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Mersin'de kaçak ilaç operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla 500 bin lira değerinde gümrük kaçağı ilaç ele geçirirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA | 29.03.2018 - 10:50..
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Gümrük kaçağı cinsel içerikli ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik yapılan çalışmalarını genişleten KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, 2 adrese operasyon düzenledi.

Mersin'de kaçak ilaç operasyonu

ÇOK MİKTARDA KAÇAK İLAÇ BULUNDU

Merkez Yenişehir ilçesi Çiflikköy Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu İ.M. ve M.K.R.'nin ikametinde yapılan aramalarda, 14 bin 281 tablet cinsel içerikli hap, 50 adet cinsel içerikli sprey, 27 bin 439 adet tablet antibiyotik, ağrı kesici, doğum kontrol gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan gümrük kaçağı hap, bin 301 adet gümrük kaçağı iğne, 483 adet çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan gümrük kaçağı şurup, 166 adet gümrük kaçağı krem, damla, pudra, 300 adet gümrük kaçağı gebelik test kiti, 170 adet gümrük kaçağı enjektör olmak üzere toplamda 44 bin 190 adet ilaç ve benzeri malzeme ele geçirildi.

Mersin'de kaçak ilaç operasyonu

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan ilaç ve malzemelere el konurken, İ. M. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan M.K.R.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Mersin'de kaçak ilaç operasyonu

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