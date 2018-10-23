Mersin'de 65 işçi gıdadan zehirlendi

1 CHP İzmir'deki aday adaylarından 1 milyon lira kazandı CHP'de aday adaylığı için başvuru tarihi 26 Ekim’e uzatıldı. Şimdiye kadar İzmir için aday adayı olanlardan CHP kasasına 1 milyon lira girdi.

2 Gerçeküstü ve korku dolu: Frankestein Bağdat’ta “Bağdat’ın yeni edebi yıldızı” olarak anılan Ahmed Saadavi, modern Irak’ın gerçeküstü gerçekliğini, korku ve kara mizahı ile harmanlayıp zirveye taşıyacak bir dille aktarıyor…

3 Lüks ve ihtişamın Fransız adresi: Saint Tropez Fransız Rivierası’nın kalbinde, İtalyan kültürünün esintisiyle St Tropez mükemmel bir melez. Brigitte Bardot mu? Kendisi bu balıkçı köyünü haritayla tanıştıran kadın.

4 Çerkesler Kanal D'yi protesto etti Kuzey Kafkasya Platformu, "Bir Umut Yeter" dizisindeki Çerkeslere yönelik ifadeleri protesto etti. Kanal D binası önünde yapılan basın açıklamasında dizinin yayından kaldırılması talep edildi.

5 İZBAN'da grev çanları çalıyor İzmir'de her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı İzmir Banliyö Sistemlerinde (İZBAN) greve hazırlanan işçiler sakallarını kesmiyor, siyah kurdele takıyor.

6 Borçsuzluk kağıdını imzalamayan iki futbolcu Beşiktaş'ın iki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup kulünün isteğini geri çevirerek borçsuzluk kağıdını imzalamadı.