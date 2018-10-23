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Mersin'de 65 işçi gıdadan zehirlendi

Tarsus ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

DHA | 23.10.2018 - 00:32..
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Yenice Mahallesi yakınlarında bulunan narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, iş yerinde yedikleri çorba, turşu, nohutlu ve etli pirinç pilavından oluşan akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetinde bulunan işçiler, çağrılan ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

Mersin'de 65 işçi gıdadan zehirlendi

Mersin'de 65 işçi gıdadan zehirlendi VİDEO

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İşçiler, yapılan tetkiklerin ardından gıda zehirlenmesi ön tanısıyla çoğunluğu ayakta olmak üzere tedavi altına alındı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne oluşan yoğunluk nedeniyle bazı işçiler, koridorlarda oturarak kollarına bağlanan serumların bitmesini bekledi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'de 65 işçi gıdadan zehirlendi

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