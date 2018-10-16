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Mersin'de bıçaklı gasp

Mersin'de gaspçı ile kuyumcu arasındaki boğuşma ve şahsın motosikletiyle kaçması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 16.10.2018 - 21:30..
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Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda, kafasında motosiklet kaskı ve elinde bıçak bulanan 1 şahıs kuyumcuya girdi. Ardından da bıçağı kuyumcunun boğazına dayadı. Kuyumcu, gasp için dükkana giren şahsı diğer esnafın görebilmesi için kapıya doğru itmeye başladı.

Bu sırada gaspçı kuyumcunun boynundan sarılarak yere düşürdü. Yerdeyken soyguncuya birkaç tekme savuran kuyumcu onu uzaklaştırmayı başardı. Çevredekiler ise durumu fark ederek gaspçıyı kovaladı. Ancak gaspçı motosiklete binip kaçmayı başardı.

Mersin'de bıçaklı gasp VİDEO


SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Öte yandan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Asayiş Büro Amirliğine bağlı özel bir ekip oluşturuldu. Ekiplerce 11 Ekim'de yaşanan olay sonrası onlarca kamera kaydını izlenirken, şüpheli olabilecek kişiler değerlendirmeye alındı.

Görevli ekibin dikkati sayesinde söz konusu olayı gerçekleştiren R.Ö. olayda kullandığı motosiklet kaskı, üzerindeki montu ve bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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