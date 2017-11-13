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Mersin'de bir eve uyuşturucu baskını

Mersin'de kenevir yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

13.11.2017 - 16:12
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Merkez Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi alan polis, operasyon düzenledi.

ODADA KENEVİR EKİYORDU

Özel düzenek ile odada yetiştirilen 28 kök kenevir bitkisi, 540 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 portatif klima, 1 vantilatör, 1 termometre, 1 havalandırma motoru, 3 projektör motoru, 7 projektör lamba, 2 telsiz, 2  yüksek verim için sera balastı ve 20 parça folyo ele geçirildi.

Mersin'de bir eve uyuşturucu baskını

TUTUKLANDI

İsmi açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Mersin'de bir eve uyuşturucu baskını

Mersin'de bir eve uyuşturucu baskını

Mersin'de bir eve uyuşturucu baskını

Mersin'de bir eve uyuşturucu baskını

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