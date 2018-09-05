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Mersin'de bir kadın hastane önünde araçta doğum yaptı

Doğum sancıları başlayan Zehra Aslan, getirildiği araçta bebeğini dünyaya getirdi.

İHA | 05.09.2018 - 13:04..
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kadın, hastaneye getirildiği araçta doğum yaptı.  Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aslan doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan’ı (19) bir yakınını da yanlarına alarak hastaneye götürdü.

Mersin'de bir kadın hastane önünde araçta doğum yaptı

DOĞUM YAPTI

Tarsus Devlet Hastanesi önüne gelen pikapta sancıları artan genç kadın doğum yaptı. Bebeğini oturduğu ön koltukta dünyaya getiren kadının yakını, yaşadıklarına tepki gösterdi.

Mersin'de bir kadın hastane önünde araçta doğum yaptı

ANNE VE BEBEK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, hemşireler bebeği araçtan alarak hastaneye götürdü. Hemşireler, olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da tepki gösterdi.

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