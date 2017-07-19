Mersin'de denizde uyuşturucu avı

Lübnan- Taşucu seferi yapan 7 bin 300 grostonluk Lübnan bayraklı Seka Limanı’na yanaşmaya çalıştı.

Gemiyi rıhtıma yanaştırmak üzere görev alan Dok Kaptanlığı’nda görevli kılavuz kaptan, gemiden iki kişi tarafından denize variller atıldığını görünce ihbar etti.

DENİZDEN 8 BİDON ÇIKARILDI

Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri önlemler alırken, Mersin’den çıkan helikopter destekli Sahil Güvenlik botları, kısa sürede limana ulaştı. Geminin çevresinde önlem alınıp, helikopterlerin havadan yaptığı aydınlatma ile denize atılan 8 bidon çıkarılıp sayım yapıldı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir, 8 bidonda 214 kilo 378 gram esrar ile 11 bin Captagon uyuşturucu hap ele geçirildiğini, Cumhuriyet Savcılığı’nca el konularak bağlanan geminin kaptanı, iki kaptan yardımcısı, iki personel ile bir TIR şoförünün gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.