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Kiraladıkları evde fuhuş yaptıran kadınlar tutuklandı

Mersin’de, eskort siteleri aracılığıyla, yabancı uyruklu kadınlara 150 TL karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu 2 kadın hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA | 08.10.2018 - 09:06..
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Merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bir apartmanda, para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresi izlemeye başladı.

Kiraladıkları evde fuhuş yaptıran kadınlar tutuklandı

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Binaya girip çıkan erkek şahısların ifadesine başvuran polis, şahısların, eskort siteleri üzerinden irtibat kurdukları kişiler aracılığı ile kadınlarla 150 TL karşılığında fuhuş yaptıklarını söylemesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Azerbaycan uyruklu 4 kadın ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Kiraladıkları evde fuhuş yaptıran kadınlar tutuklandı

2 KADIN TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3’ü bilgi sahibi, Azeri 2 kadın ise mağdur olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Azerbaycan uyruklu S.M. ve I.N. adlı kadınlar, ’fuhuşa yer temin etmek ve fuhuş yaptırmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddeden her 2 şüpheli de tutuklandı.

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