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Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı evin içerisinde, kazıyı yapan ekibin çalışırken giydikleri kıyafetler ve dinlendikleri oda görüntülendi.

İHA | 30.11.2017 - 15:18..
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi’nde bir polis memurunun tarihi eser kaçakçıları tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bir evin bahçesinde 13 Kasım 2016 tarihinde 20 kişilik özel bir ekip tarafından özel harekat polislerinin önlemleriyle başlatılan kazı, 3 Kasım 2017’de sona erdi.

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Kazı yapıldığı sırada etrafı ve üzeri mavi brandayla kapatılan bahçe ve evin içerisi görüntülendi. Bahçenin kapısının mühürlendiği, birkaç kilit sistemiyle de kilitli olduğu anlaşıldı.

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Bahçedeki çukurların toprakla kapatıldığı, bahçedeki küçük bir yapının içerisinin toprakla kaplı olduğu görüldü.

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Gizemli evin içerisinde ise kazıyı gerçekleştiren ekibin giydiği kıyafetler ve dinlendikleri oda dikkat çekti.

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

Mersin'de gizemli kazının yapıldığı ev

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