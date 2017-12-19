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Mersin'de gürültü yapanları uyaran adam canından oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde çevreye rahatsızlık veren şahısları uyaran kişi, bıçaklanarak öldürüldü.

İHA | 19.12.2017 - 09:18..
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Mithatpaşa Mahallesinde mobilyacılık yapan Yunus Kazan (35), gece saatlerinde 2805. Sokakta çevreye rahatsızlık veren şahısları uyarmak istedi.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Kazan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Mersin'de gürültü yapanları uyaran adam canından oldu

2 ÇOCUK BABASIYDI

Çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yunus Kazan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yunus Kaya’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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