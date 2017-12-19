Mersin'de gürültü yapanları uyaran adam canından oldu

Mithatpaşa Mahallesinde mobilyacılık yapan Yunus Kazan (35), gece saatlerinde 2805. Sokakta çevreye rahatsızlık veren şahısları uyarmak istedi.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Kazan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yunus Kazan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yunus Kaya’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.