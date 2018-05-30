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Mersin'de Kum Festivali'nin teması: Masal kahramanları

Mersin'de 2. kez düzenlenen 'Kum Festivali'nin bu yılki teması, masal kahramanları, 5 Haziran'da sergilenmeye başlayacak.

İHA | 30.05.2018 - 08:22..
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Mersin'de bu yıl 'masal kahramanları' temasıyla düzenlenen 'Kum Festivali' için 6 heykeltıraş, kumdan heykeller yapıyor.

DEV ESERLER BEĞENİ TOPLUYOR

'Sinbad', 'Pinokyo ve Gepetto', 'Papunzel ve Kulesi', 'Pater Pan', 'Küçük Prens ve Tilki', 'Çizmeli Kedi', 'Bremen Mızıkacıları', 'Hansel ve Gretes' ve 'Deniz Kızı' gibi masal kahramanları yapılan dev eserler büyük beğeni topluyor.

Mersin'de Kum Festivali'nin teması: Masal kahramanları

Bütün eserler 5 Haziran'da sergilenmeye başlayacak ve Ağustos sonuna kadar heykeller vatandaşların beğenisine sunulacak.

"YURT DIŞINDA İNSANLAR BAHÇELERİNDE BUNU YAPIYOR"

Heykeltıraş Arzu Türk, “Burada suyla sıkıştırma, kalıplaştırma şeklinde çalışıyoruz. Onun dışında bazen yükleme şeklinde de çalışmalar yapabiliyoruz. Ancak genelde büyük heykeller için kalıplamayı, daha sonra tıraşlamayı tercih ediyoruz. Ardından suyla da sıkılaştırıyoruz. Bunların dışında yani kum ve su haricinde hiçbir şey yok. İnsanlar bu sanatı yapabilirler. Yurt dışında insanlar bunu bahçelerine dahi yapıyorlar. Bahçelerine kumlar getirip, kumdan heykel çalışmaları yapıp, dekoratif olarak süs haline getirebiliyorlar. Baktığınız zaman kum aslında parçalanabilen bir şey ama buna şekil vermek tamamıyla onu suyla sıkıştırmakla oluyor. Birazcık da güç ve motivasyonunu iyi sağlamak gerekiyor” diye konuştu.

Mersin'de Kum Festivali'nin teması: Masal kahramanları

"KUMDAN HEYKEL YAPMAK ÇOK ZEVKLİ"

Heykeltıraş Süleyman Can ise yaklaşık 10 yıldır kum heykeli yaptığını dile getirdi. Geçen yıl bu festivalin ilkini yaptıklarını ifade eden Can, "Bu yıl ki konumuz ‘masal kahramanları'. Mersin’de artık insanlarda kum heykel sanatı bilgisi oluşmaya başlamış. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnsanlar artık hiç yabancı değil. Şu anda bu sanatı sokağa ulaştırmış durumdayız. Zaten sanatın amacı sokaktaki insana ulaşmak ve biz bunu başardığımızı düşünüyorum. Kumdan heykel yapmak çok zevkli. Kumdan bir şeyler oluşturmak zaten çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir iş. Biz bunu biraz daha geliştirip profesyonel alana çekmiş durumdayız. Zaten kum sanatı çok eskilere dayanıyor. Günümüzde Avrupa’da çok sık kullanılan bir sanat. Kum sanatı Türkiye’ye geç geldi ama aradaki farkı kapattığımızı düşünüyorum. Artık neredeyse Avrupa ile aynı durumdayız" şeklinde konuştu.

Mersin'de Kum Festivali'nin teması: Masal kahramanları

Mersin'de Kum Festivali'nin teması: Masal kahramanları

Mersin'de Kum Festivali'nin teması: Masal kahramanları

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