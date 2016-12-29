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Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin İl merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde okullar yarın da tatil edildi.

AA | 29.12.2016 - 17:55
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Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 30 Aralık 2016 saat 00.01'den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulunulduğu hatırlatıldı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Etkili olan yağışta mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Mersin'de il merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde okullar bugün de tatil edilmişti.

Mersin'de okullar tatil edildi

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