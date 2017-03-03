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Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin'de beklenen yağış nedeniyle okullar tatil edildi.

03.03.2017 - 07:02
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Mersin'de okullar tatil edildi

Tatil kararı tüm ilçelerdeki ilk ve ortaokullar için geçerli olacak.

Ayrıntılar gelecek...

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