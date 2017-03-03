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Mersin'de okullar tatil edildi
Mersin'de beklenen yağış nedeniyle okullar tatil edildi.
03.03.2017 - 07:02
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Tatil kararı tüm ilçelerdeki ilk ve ortaokullar için geçerli olacak.
Ayrıntılar gelecek...
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