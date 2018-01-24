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Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Saldırıda, otobüste bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA | 24.01.2018 - 01:05..
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Toroslar'daki Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait içinde yolcu bulunan 33 DFP 63 plakalı otobüse kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi. Saldırıda hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

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