Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

Toroslar'daki Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait içinde yolcu bulunan 33 DFP 63 plakalı otobüse kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı.
3 KİŞİ YARALANDI
Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi. Saldırıda hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.