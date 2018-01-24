Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

Nazlı Çelik: Ne yüce, ne asil bir ruh bu

1 Denizli'den Suriye'deki Türkmenlere yardım Denizli'den Suriye'deki Türkmen Dağı bölgesine, 2 tır gıda maddesi gönderildi.

2 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

3 ABD'de liseye saldırı: 2 ölü, 19 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde Marshall County Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

4 Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevziler arasına gizlenmiş 4 adet el yapımı patlayıcı tespit ederek imha etti.

5 Afrin'de bir askerimiz şehit oldu Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu.

6 Afrin'de 260 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahları Kuvvetleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi olan en az 260 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.