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Mersin'de polise bombalı saldırı

Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

17.10.2017 - 17:29
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Mersin'de polise bombalı saldırı

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı'nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 POLİS YARALI

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Emniyet Müdürlüğüne ait personel servis aracı Yenişehir ilçesi Dikenliyol mevkisinde seyir halindeyken meydana gelen patlamada yaralanan 12 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtildi.

Mersin'de polise bombalı saldırı

Mersin'de polise bombalı saldırı

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