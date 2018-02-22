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Mersin'de suç makinesi yakalandı

Mersin’de "bilişim suçları, suç eşyası satın alma, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, hırsızlık" gibi 42 suçtan kaydı bulunan, 27 suçtan aranan ve 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA | 22.02.2018 - 08:48..
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "bilişim suçları, suç eşyası satın alma, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, hırsızlık" gibi suçlardan 42 kaydı bulunduğu, 27 suçtan arandığı ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen C.A.’nın (40) merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde göründüğünün bilgisine ulaştı.

1 HAFTALIK ÇALIŞMA İLE YAKALANDI

Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, bir hafta boyunca şahsı bulmak için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen şahıs yapılan operasyonla gözaltına aldı. Sahte kimlikle yakalanan şahsın, bilişim uzmanı olduğu öğrenildi.

Mersin'de suç makinesi yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahsın yapılan GBT sorgusunda çıkan birçok dosya ise polisi bile şaşkına çevirdi.
Bugün emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de suç makinesi yakalandı

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