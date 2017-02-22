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Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

22.02.2017 - 10:16
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arsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.

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