Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama

Türk siyasetinin önemli simalarından olan Savcı Sayan kalp krizi geçirdi. Sayan, yapılan anjiyonun ardından yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Kılıçdaroğlu'nun içi rahat

Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için, "Evet çıkmayacak ki. Biz bunu alandan görüyoruz" yorumunda bulundu.