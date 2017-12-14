Mersin'de yaya geçidine sanat galerisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kilikya Sanat Atölyesi’nde ressam olan Mustafa Özdemir’in isteğini kırmadı. Özdemir’in isteği üzerine ekipleri harekete geçiren Kocamaz, Tulumba Bat-Çık yaya alt geçidini ‘Geçit Sanat Sergi Salonu’ olarak tahsis etti.

YER ALTINDA DA SANAT

Ressam Mustafa Özdemir, fikri önce Başkan Kocamaz’a sunduklarını belirtti ve “Bu fikir aklımıza geldiğinde, Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın sanatın ve sanatçının yanında olduğunu bildiğimiz için projemizi kendisine sunduk. Hiç zaman kaybetmeden bu projenin gerçekleştirilmesini söyledi. Biz de zamanımızı fazla harcamadan burayı insanların hem rahat geçebilmeleri hem de burada bir görsel şölen oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma içerisine girdik. Buradan geçen vatandaşlardan sanata, sanatçıya ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne karşı çok büyük iltifatlar var, teşekkür ve dua ediyorlar.” dedi.

Mersin’deki pasajlar ve alt geçitlerin insanların kullanması açısından sıkıntılı olduğunu dile getiren Özdemir, “Burada o algıyı yıkmaya çalışacağız. Sanatın yer altında da olsa sanat olduğunu herkese kabul ettireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize verdiği bu imkândan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız uluslararası bir sanatseverdir ve bizlerin de her zaman yanında. Bize bütün imkânlarını seferber ediyor ve Mersin bu güzelliklerin hepsine layık bir kent.” diye konuştu.

VATANDAŞLARA GÖRSEL ŞÖLEN

Konuşmasında alt geçitte açılan ‘Geçit Sanat Sergi Salonu’nda ilk etapta 70’e yakın resminin sergilendiğini belirten ressam Özdemir, “İnşallah bunları biraz daha fazlalaştıracağız. Kısa süre sonra da bir açılışımız var. İnsanların taleplerine göre, kendi zevklerimize göre resimler yapacağız. Vatandaşa bir görsel şölen sunduğumuza inanıyorum. Şu ana kadar çok olumlu tepkiler aldık vatandaşlarımızdan. Sanıyorum Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu teşekkür ve dualar yetecektir. İnşallah çok daha iyi şeyler yapacağız ve Mersin’e damga vuracağız.” ifadelerine yer verdi.