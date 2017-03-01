Mersin'deki sel mandalina fiyatlarını artırdı

ÜRETİCİDE 11 ÜRÜNDE FİYATLAR DEĞİŞTİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında markette 38 ürünün 18'inde, üreticide ise 34 ürünün 23'ünde fiyatların gerilediği veya değişmediğini belirterek, "Markette 20 üründe, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 14 üründe, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 4, üreticide ise 11 üründe fiyatlar değişmedi" dedi.

Bayraktar, markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün mandalina, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide ise kabak olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, üreticiden tüketiciye, halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri, takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Şubat ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 414.72 ile kuru soğanda, yüzde 411.64 ile elmada, yüzde 398.33 ile kuru kayısıda, yüzde 271.26 ile kuru incirde, yüzde 263.38 ile kuru üzümde görüldüğünü vurgulayan Bayraktar, "Kuru soğan ve elma 5.1 kat, kuru kayısı 5 kat, kuru incir 3.7 kat, kuru üzüm 3.6 katına fazlaya tüketiciye ulaşmaktadır." dedi.

MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Şubat ayında market fiyatlarında, maydanoz, kuru kayısı, mısırözü yağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 41,01 ile en fazla karnabaharda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları söyledi:

"Karnabahardaki, fiyat düşüşünü yüzde 40.59 ile kabak, 18.84 ile pırasa, yüzde 16.01 ile patates, yüzde 14.88 ile kuru soğan, yüzde 11.97 ile domates, yüzde 9.91 ile lahana, yüzde 9.85 ile patlıcan, yüzde 9.82 ile yeşil soğan, yüzde 7.49 ile limon, yüzde 2.62 ile havuç, yüzde 2.34 ile dana eti, yüzde 1.97 ile tavuk eti, yüzde 0.825 ile nohut izledi."

"Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 59.59 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 31.32 ile salatalık, yüzde 20.36 ile sivri biber, yüzde 11.08 ile portakal, yüzde 11 ile elma, yüzde 9.70 ile fındık içi, yüzde 7.42 ile kuru incir, yüzde 5.99 ile yeşil mercimek, yüzde 4.69 ile kırmızı mercimek, yüzde 4.39 ile kuru fasulye, yüzde 4.13 ile yumurta, yüzde 4.03 ile marul, yüzde 4 ile pirinç, yüzde 3.83 ile zeytinyağı, yüzde 2.58 ile kuru üzüm, yüzde 2.04 ile ıspanak, yüzde 1.60 ile Antep fıstığı, yüzde 1.40 ile süt, yüzde 0.62 ile ayçiçeği yağı, yüzde 0.29 ile kuzu eti takip etti."

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞTİ

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının mandalinada görüldüğünü, mandalinanın yanı sıra salatalık, portakal, sivri biber, marul ve limonda da fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Üreticilerde fiyatı artan ürünlere baktığımızda en fazla fiyat artışı mandalinada meydana geldi. Mandalinada arz depolardan sağlanmaktadır. Mandalina arzındaki daralma nedeniyle fiyatlarda artış görülmüştür. Mersin ilimizde yaşanan sel felaketi yüzünden seraların ve seradaki ürünlerin zarar görmesinin arzda yarattığı daralmaya bağlı olarak salatalık, sivri biber, marul, patlıcanda fiyat artışları yaşandı. Don afeti portakalı olumsuz etkiledi; kaliteli ürün arzında yaşanan daralma fiyatları yükseltti. Üreticide en fazla fiyat düşüş görülen ürün kabak olmuştur. Hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlarda düşüş meydana geldi."