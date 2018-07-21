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Mersin'e arkeolojik kazılara 2 milyon 664 bin TL destek

Mersin’de kültürel mirası koruma bilinci ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında sürdürülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırma çalışmalarına 630 bin TL maddi destek sağladı.

DHA | 21.07.2018 - 10:43..
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Yeni eserlerin ortaya çıkmasının heyecan verici olduğunu belirten Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, arkeolojik kazıların önemine değinerek, çalışmalara aktarılan kaynaktan söz etti.

"TARİHİ ESERLER BİİZM ÖZ DEĞERLERİMİZ"

Kazılara destek vererek tarihe sahip çıktıklarını vurgulayan Kocamaz, "Tarihi eserler bizim öz değerlerimiz. Hangi döneme ait olursa olsun insanlığın ortak değeri olan bu tür eserlere sahip çıkarak gün ışığı ile buluşturmak mecburiyetindeyiz. Mersin bir açık hava müzesi. En doğusundan en batısına kadar birçok yerde hala gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen eserler var." dedi.

Mersin'e arkeolojik kazılara 2 milyon 664 bin TL destek

EN BÜYÜK PAY SOLİ'NİN

Kent genelindeki 11 kazıya destek verdiklerini dile getiren Burhanettin Kocamaz,"En büyük payı Soli Pompeiopolis’e ayırdık. 4 yıl içerisinde biz bu kazıya 1 milyon 404 bin TL destek verdik. Toplamda 11 kazıya verdiğimiz destek 2 milyon 664 bin TL oldu. Tabi gönlümüz çok daha fazla destek vermeyi arzu ediyoruz ama genel bütçeden gelen pay 1 milyon 790 bin kişiye göre geliyor. Bütçe, bu kadar geniş alana hizmet verirken rahat hareket etmemize engel oluyor ama kazılara destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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