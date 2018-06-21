Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor

Mert Fırat, bir yıl beraberlik yaşadığı Hande Doğandemir’den ayrıldıktan hemen sonra İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. İki aydır beraber olan ikilinin, düğün yeri baktığı iddia edildi. Çift, ağustos ayının ikinci haftasında nikah masasına oturmayı planlarken, bu mutlu haberi, sadece yakın çevresindekilere söyledi.

MERT DÜĞÜN İSTİYOR

Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelecek olan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat’ın, sete başlamadan önce düğünün yapılmasını istediği öğrenildi.

AİLEDEN ONAY ÇIKTI

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le ilişki yaşayan İdil Fırat’a evlilikle ilgili ailesinden çıkmayan onay, yeni sevgilisi Mert Fırat için çıkmıştı. Sosyetik güzel, geçen hafta oyuncuyu kardeşi Can ve dedesiyle de tanıştırmıştı.