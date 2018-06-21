taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.555
USD
4,7601
EURO
5,5098
ALTIN
193,54
PETR
73,9400

Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat’ın evlenecekleri iddia edildi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 11:11..
  1. Haberler
  2. Magazin

Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor

Mert Fırat, bir yıl beraberlik yaşadığı Hande Doğandemir’den ayrıldıktan hemen sonra İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. İki aydır beraber olan ikilinin, düğün yeri baktığı iddia edildi. Çift, ağustos ayının ikinci haftasında nikah masasına oturmayı planlarken, bu mutlu haberi, sadece yakın çevresindekilere söyledi.

MERT DÜĞÜN İSTİYOR

Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelecek olan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat’ın, sete başlamadan önce düğünün yapılmasını istediği öğrenildi.

AİLEDEN ONAY ÇIKTI

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le ilişki yaşayan İdil Fırat’a evlilikle ilgili ailesinden çıkmayan onay, yeni sevgilisi Mert Fırat için çıkmıştı. Sosyetik güzel, geçen hafta oyuncuyu kardeşi Can ve dedesiyle de tanıştırmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

218
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

115
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

275
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

49
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

135
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

39
Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM