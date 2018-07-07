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Mert Fırat ve İdil Fırat'ın sözünden ilk kareler

Mert Fırat, 2.5 aydır birlikte olduğu İdil Fırat’ı ailesinden istedi. Törenden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 17:03..
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Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat’ın ailesinin İstanbul’daki evinde sözlendiği ortaya çıkmıştı.

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın sözünden ilk kareler

DAVETE SEZEN AKSU DA KATILDI

Kız isteme merasiminden sonra ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Çiftin aile arasında düzenlenen kız isteme merasimine, Sezen Aksu da katıldı.

Aşıkların Mert Fırat’ın başrolünü oynadığı dizinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın sözünden ilk kareler

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