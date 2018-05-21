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Merve Boluğur Murat Dalkılıç'ın hediyesini çıkaramadı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın aldığı 80 bin TL'lik bilekliği çıkarıp atamadı.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 07:36..
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Merve Boluğur Murat Dalkılıç'ın hediyesini çıkaramadı

Oyuncu Merve Boluğur, Ağustos 2015'te evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de boşanmıştı.

80 BİN TL'LİK BİLEKLİK

Boluğur eski eşinin düğünde hediye ettiği pırlanta bileziği kolundan hala çıkarmadı. Reklam filmlerinde bile takıyor. 80 bin lira değerindeki bileziğin uğur getirdiğine inanıyor.

RUJLAR SATSIN DİYE YAPTIKLARI DALGA KONUSU OLDU

Geçen Mart'ta rol aldığı dizinin yayından kalkmasının ardından Merve Boluğur, dizi ve film projelerine ara vermişti. Boşandıktan sonra Etiler'de aylığı 5 bin liralık daire kiralayan ve ruj markası çıkaran 30 yaşındaki oyuncu, rujlarının satışlarını artırmak için her yolu deniyor.

POS CİHAZIYLA GELDİ

Geçen hafta sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in modellik yaptığı etkinliğe giderken yanına kendi adını taşıyan rujlarından alan Merve Boluğur, bir koli ruju etkinliğin ortasında çıkarıp davetlilere satmaya çalışt. Yanında da pos cihazı getiren Boluğur, herkesi şaşırtmıştı.

Merve Boluğur Murat Dalkılıç'ın hediyesini çıkaramadı

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