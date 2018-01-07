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Merve Öğretmen öğrencilerini tiyatroyla tanıştırdı

Bingöl Solhan'da eğitim gören öğrenciler öğretmenleri Merve Gür sayesinde ilk defa tiyatro izledi.

İHA | 07.01.2018 - 18:55..
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Solhan İMKB Arakonak İlkokulu Sınıf öğretmenlerinden Merve Gür, hayat bilgisi dersi faaliyetleri kapsamında okul öğrencilerine bir ilki yaşattı.

ÖĞRENCİLER TİYATRO İZLEDİ

Öğretmen Gür’ün fikri okul idaresince de uygun görülmesi üzerine ilçedeki esnafların da katkısıyla bir tiyatro ekibi okulda sahne aldı. İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlen tiyatro gösterisinde öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Merve Öğretmen öğrencilerini tiyatroyla tanıştırdı

ŞAŞIRDILAR

İlk defa tiyatro izlemelerinden dolayı öğrencilerin oldukça şaşkın olduklarını ve keyif aldıklarını söyleyen Gür, tiyatro etkinliğinin düzenlenmesinde maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Okul Müdür yardımcısı Serhan Bayar,"Tiyatro etkinliği fikrini okul idaresi ile paylaşan Merve Gür öğretmenimizin fikrine Okul Müdürümüz Kutbettin Bilmez’in de desteği ile tiyatro etkinliği yapıldı. Öğrencilerimiz ilk kez tiyatro seyretme imkanı buldu. Öğrencilerimizin tiyatro izlerken keyif aldıklarını, eğitici ve öğretici bilgiler edindiklerini gördük. Bu da bizleri oldukça mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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