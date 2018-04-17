taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.730
USD
4,1013
EURO
5,0667
ALTIN
176,60
PETR
71,0500

Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Aydın Kuşadası'nda atanamayınca intihar eden genç öğretmen Merve Çavdar toprağa verildi.

DHA | 17.04.2018 - 15:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak 2014'te mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre, atanamayınca bunalıma girdi.

Dün sabah evden "İş bulmaya gidiyorum" diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Çevredekiler, Çavdar'ın cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Çavdar'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çavdar'ın babası Muhammet Çavdar ve anne Semiha Çavdar, çocuğunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Genç kızın cenazesi bugün morgdan alındı. Cenaze önce Erbeyli Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Daha sonra Erbeyli Mahalle Camisi'nde öğle kılınan namazının ardından Çavdar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

CENAZENİN BAŞINA KIRMIZI TÜLBENT KONULDU

Merve Çavdar'ın tabutunun başına kırmızı tülbent konuldu. Baba Muhammet ve anne Semiha Çavdar günlük yevmiyeyle işlerde çalışarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağladığı öğrenildi. Merve Çavdar'ın en büyük çocuk olduğu, kız kardeşi Buse Çavdar'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördüğü, erkek kardeşi Hüseyin Çavdar'ın ise lisede okuduğu öğrenildi.

Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı


Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aydın'daki FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası
FETÖ'nün emniyet ayağına ilişkin soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Toplam 29 sanığa 2 yıl 5 ay 10 gün ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi
3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018'in Ocak-Mart döneminde meydana gelen 94 bin 47 trafik kazasında 722 kişinin öldüğünü, 60 bin 90 kişinin de yaralandığını duyurdu.
DEAŞ'ın infaz timi yakalandı
Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren infaz timi üyesi oldukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmet Volkan, Baki Afşar, Muğdat Çelik son yolculuklarına uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

192
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

33
Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

113
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

101
Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

227
Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

113
Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM