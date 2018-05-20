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Meryem Ana Kilisesi kütüphane oluyor

Kayseri'de yüz yıllar öncesinden kalma Meryem Ana Ermeni Kilisesi, belediye tarafından kütüphaneye dönüştürülüyor.

DHA | 20.05.2018 - 10:51..
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Meryem Ana Kilisesi kütüphane oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmanlı döneminden kalma, yıllarca zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanılan Melikgazi ilçesindeki kilisede restorasyon çalışması başlatıldı.

Kilisede, sıva altında kalan süslemeler, freskler ve yazılar, titiz bir çalışmayla ortaya çıkarıldı.

Meryem Ana Kilisesi kütüphane oluyor

KÜTÜPHANE OLARAK HİZMET VERECEK

Kilisenin, Kent Kütüphanesi olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan ve 24 saat açık kalacak kütüphane, klasik ve dijital olarak, çeşitli dillerde hizmet verecek.

Meryem Ana Kilisesi kütüphane oluyor

"ASLINA UYGUN RESTORASYON YAPIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Eski bir dini yapının Türkiye'de kütüphane olarak kullanıldığı bir örnek yok. Biz burada öncelikli olarak aslına uygun restorasyon yapıyoruz. Projesi hazırlandı, kütüphane olarak teşhir ve tanzim işi var. İçinde kültür kafe, elektronik kitaplar, görme engelliler için kitaplar olacak. Teknolojiyi de sonuna kadar kullanacağız. Bu anlamda çok modern olacak. Şu anki hesaplamalarımıza göre harcama 6 milyon lirayı geçiyor. Zannediyorum içindeki kitapları ve donanımları ile bu rakam 8 milyonu bulacak" dedi.

Meryem Ana Kilisesi kütüphane oluyor

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