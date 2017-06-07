Meryem Uzerli: Kenan'ı çok beğeniyorum

Meryem Uzerli, Quality dergisinin düzenlediği ödül törenine katıldı. Peyami Safa’nın ölümsüz eseri ‘Cingöz Recai’de Kenan İmirzalıoğlu’nun sevgilisi ‘Jale’yi oynamaya hazırlanan Meryem Uzerli, filme dair sorulara şu yanıtı verdi: “Çok heyecanlıyım. Sanırım 2 hafta sonra çekimler başlayacak.”

"YAKIŞIKLI VE YETENEKLİ"

Partnerine övgüler yağdırmaya devam eden güzel oyuncu, “Kenan İmirzalıoğlu’nu çok beğeniyorum. Yakışıklı ve yetenekli. Başarılı bir oyuncu, seviyorum. Hatta karısı da (Sinem Kobal) güzel bir oyuncu” diye konuştu.