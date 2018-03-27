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Meryem Uzerli TL'ye döndü

Meryem Uzerli kısa zaman önceye kadar gelen dizi tekliflerinden ücretini euro olarak istiyordu.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 07:22..
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Meryem Uzerli TL'ye döndü

Bir zamanların aranan ve istenen oyuncusu Meryem Uzerli geçen günlerde birlikte çalıştığı ajans ile yollarını ayırmıştı. Meryem Uzerli, işlerini ağabeyi Dany Lyons yürütüyor.

MALİYETİNİ KARŞILAMADI

Türkiye'de düzenli bir hayatı olmayan oyuncunun çalıştığı ajans tarafından artık karşılanamayacak bir maliyete yol açması ve sürekli yurt dışına gidip gelmesi bu ayrılığına neden oldu.

TL'YE DÖNÜŞ

Euro şartını yapım şirketleri kabul etmediği için işsiz kalan Meryem Uzerli, zorunlu olarak liraya dönüş yaptı.

Meryem Uzerli TL'ye döndü

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