Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine can verdiği dönemde 'tükenmişlik sendromu' yaşayan Meryem Uzerli, yine tükendi.

İŞLER UMDUĞU GİBİ GİTMEDİ

'Hürrem Sultan' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu, Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 2013 yılında Can Ateş'ten hamile olduğu ortaya çıkan Uzerli, o dönem psikolojik olarak çöküntü yaşamış ve soluğu Almanya'daki ailesinin yanında almıştı. Bu başarısını sonraki projelerinde gösteremeyen oyuncunun dizi ve sinema filmleri beklentiyi karşılayamadı.

YİNE ÇEKTİ GİTTİ

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde küvette yaptığı paylaşımlarla da tepki çekince ajansıyla anlaşması feshedildi. Evlilik planları yaptığı Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro'yla da ayrılan Uzerli, toparlanmak için çareyi Almanya'ya gitmekte buldu.