Meryem Uzerli'nin paylaşımı olay oldu

Tükenmişlik sendormuna tutularak oyunculuğa ara bir dönem ara veren Meryem Uzerli, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile tartışmaların merkezine oturdu.

Uzerli'nin bikini ile çektirip Instagram'a yüklediği fotoğraf, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sebebi ise Uzerli'nin fotoğrafındaki bir detay.

ERİMİŞ BACAK

Bazı takipçileri, Uzerli'nin farklı bir tasarımı olan leopar desenli bikinisiyle çekilen bu pozunu "fazla photoshoplu olmakla" eleştirdi. Hatta bir takipçisi abartılı photoshop uygulaması yüzünden sağ bacağının erimiş gibi göründüğünü ileri sürdü.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Bir başka takipçisi de Uzerli'ye "Bence bu resminizi kaldırmalısınız" diye yazdı. Uzerli'nin bir takipçisi "Photoshop'un anası ağlamış" diye yorum yaptı. "Göbek deliği kaymış" diyerek fotoğrafın aşırı şekilde rötuşlandığını ileri sürenler de oldu. Bazıları da Uzerli'nin dudaklarındaki dolguları çıkarması gerektiğini, doğal halinin gayet güzel olduğunu belirtti.