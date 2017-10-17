Meşin yuvarlak nedir,

Babalarımız ve Dedelerimiz futbolun o zamanlarını hep hatırlar, belki de televizyonda bir futbol maçı izlerken " bizim zamanımızda toplar böyle değildir " dediğine şahitlik etmişizdir. Onlar gerçekten de haklılar, zira bir zamanlar futbol, şu an bildiğiniz marka toplar ile değil, kalın bir deri parçasının işlenmesiyle elde edilen toplarla oynanıyordu.

MEŞİN YUVARLAK NASIL YAPILIR

Koyun postunun kırkılması ile kalan deri tabakhanelerde işlenerek kullanıma hazır bir hale getirilir. Daha sonra parça parça kesilen deriler dikilerek birbirine tutturulur ve kullanıma hazır bir vaziyette sporculara sunulurdu.

Meşin yuvarlak geçmişten günümüze büyük bir değişime uğrayarak şuan olduğu hale geldi. Zamanla içine yerleştirilen şambrel ile havayla doldurulan meşin yuvarlak daha sonra teknolojinin gelişmesi ve plastiğin yaşamımıza dahil olması ile meşin yuvarlak yeşil sahalardan kalkmış, sadece dilimizde kalmıştır.

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MEŞİN YUVARLAK NİÇİN ARTIK ÜRETİLMİYOR

Teknolojinin gelişiminden bir üst bölümde bahsettik. Teknolojinin gelişimi zamanla beraberinde seri üretimi de getirince bir hayli pahalı olan bu top çeşidinin üretimi, imkanların artmasıyla ucuzladı.

Eskiden deri kullanılarak yapılan bu toplar, şuan sadece petrol bazlı plastik ürünlerin kullanımı ile üretiliyor. Örneğin geçmişte 100 liraya mal olan bir meşin yuvarlak, şu an top olarak 10 liraya üretilebiliyor.

Ekonomik nedenler haricinde bir de sporun gelişimi ve yaygınlaşması bulunuyor. Meşin yuvarlağın futbolda kullanıldığı dönemlerde profesyonel kulüplerin sayısı az olduğu için rahatça toplar el emeği ile üretilebiliyordu. Ancak zamanla artan spor kulüplerinin sayısına meşin yuvarlak üreticilerinin arz/talep ilişkisine ayak uyduramadı ve mazide kalan bir değer olarak spor tarihindeki yerini aldı.