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Meslek lisesinde Afrika açılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde yetersiz olan Afrika ile Türk devletlerinin içinde olduğu 25 ülkede 20 alanda 272 öğretmenle eğitim veriyor.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 10:08..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında yürütülen ortak çalışma kapsamında, dezavantajlı konumda olan ülkelere mesleki bilgiler, yeni teknolojiler öğretilecek ve bilgilerin paylaşılması sağlanacak.

25 ÜLKEDE EĞİTİM

Bakanlık bu amaç doğrultusunda 272 öğretmeni 25 ülkede eğitim vermesi için görevlendirdi. Bugüne kadar 20 farklı meslek alanında 4 bin 115 kişi eğitildi.

YATIRIMLARA DESTEK OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye’nin mesleki eğitim potansiyelini yurt dışında da aktif kullanmak istediklerini belirterek "Özellikle iş adamlarımızın yurt dışı yatırımlarını desteklemek ve yatırım yaptığı ülkelerde nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, o ülkelerde TİKA aracılığıyla kurulan veya yeni kurulacak olan mesleki eğitim merkezlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda meslek elemanları yetiştirilmesine destek veriyoruz. Ayrıca, ülkemizin işbirliği kurduğu ülkelerle mesleki ve teknik eğitim işbirliklerini artıracağız. Bu kapsamda deneyim paylaşımları yapacağız, öğrenci ve öğretmen değişimleri ve karşılıklı eğitici eğitimleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Meslek lisesinde Afrika açılımı

"PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Özellikle Afrika’nın mesleki eğitim konusunda büyük potansiyel bulunduğunu dile getiren Mahmut Özer, "Afrika’ya önemli yatırımlar yapan firmalarımızı da göz önüne alarak bir ‘Türkiye-Afrika Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgi Transferi Ekosisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi’ projesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

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