Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler öncesinde; muhalefet partileri seçmenlere, mega projeleri durduracaklarını anlatmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla hareket eden partilerin bu vaatlerine, bazı meslek odalarında da destek geldi.

25 TAKOZ ODASI

Türkiye'nin tüm projelerine engel olmaya çalışan Mimarlar Odası'nın öncülüğünde birleşen toplam 25 meslek odası, 24 Haziran'a ilişkin görüşlerini açıkladı.

YATIRIMLAR DURSUN ÇAĞRISI

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttfakı'na karşı hazırlanan bildirgede; yatırımlara da değilindi.

Bildirgede, çevre ve toplumla uyumsuz tüm yatırımların durdurulması ve imar affının iptal edilmesi gibi istekler yer aldı.

MEGA PROJELER

Mimarlar Odası daha önce de Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havaalanı, Avrasya Tüneli gibi projelere karşı çıkmıştı.