Mesleki eğitimde teknokent iş birliği ağı genişliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknokent arasında, Ar-Ge Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme iş birliği protokolü imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta mesleki eğitimde teknokentler ile iş birliğine başladıklarını açıklamıştı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde ilk kez İTÜ ARI Teknokent ile "Ar-Ge Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" protokolünü imzalayan Bakanlık, çalışmanın ikinci ayağında İstanbul Üniversitesi Teknokenti ile iş birliğine gitti.

ÖĞRETMENLERE TEKNOKENLERDE EĞİTİM VERİLECEK

Mesleki ve teknik eğitimde teknoparklarla iş birliği protokolleri kapsamında, bilişim, elektronik, yazılım, biyomedikal, biyoteknoloji, makine, enerji, savunma, otomotiv gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmalarla iş birliği ile mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin beceri ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yapmaları sağlanacak.

Mesleki eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerinin belirli periyotlarla teknoparklarda verilmesinin öngörüldüğü iş birliği kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde ulusal düzeyde Ar-Ge çalışmalarına yönelimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de hedefleniyor.