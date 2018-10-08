Mesleki eğitime ulusal yeterlilik değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin eğitim aldığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerindeki tüm programların Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerle uyumunu inceledi.

Toplantıda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan 53 alan ve 199 dal programının tamamına yürürlüğe giren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin yansıtıldığı ve bu anlamda bir güncelleme ihtiyacı olmadığı tespit edildi.

22 PROGRAMA GÜNCELLEME

Öte yandan, mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimin de incelendiği toplantıda, mesleki eğitim merkezlerinde sunulan 27 alan ve 140 dal programından 27 alan ve 118 dal programına Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikler'in yansıtıldığı, ancak 22 dal programıyla ilgili ise güncelleme ihtiyacının olduğu belirlendi.

MEB ve MYK yetkilileri, ortak bir çalışma yaparak ekim sonuna kadar bu güncellemeleri tamamlama kararı aldı.