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Mesut Yılmaz Türkiye'ye döndü

Oğlu hayatını kaybeden Mesut Yılmaz eşiyle birlikte ABD'den döndü..

DHA | 16.12.2017 - 20:23..
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Mesut Yılmaz Türkiye'ye döndü

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

DOSTLARI KARŞILADI

Oğulları Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümünden haberi olmayan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz çifti Los Angeles'ten saat  19.40 sıralarında İstanbul'a geldi. Yılmaz çiftini yakınları ve dostları karşıladı.

THY'ye ait tarifeli uçaktan inen Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, aprondan araçlarla B Kapısı'ndan çıkarıldı. Yakınları ve akrabaları tarafından karşılanan Yılmaz ile beraberindekiler, araçla havalimanından ayrıldı.

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