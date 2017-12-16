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Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 11:59..
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Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın İstanbul Beykoz Konakları'ndaki evinde silahla vurularak öldüğü anlaşıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yerine ulaşan savcı, intihar şüphesi üzerinde duruyor. Yatağında cansız bir şekilde bulunan Yavuz Yılmaz'ın başucunda silah bulunduğu öğrenildi.

MESUT YILMAZ HABERİ AMERİKA'DA ALDI

Acılı baba Mesut Yılmaz, olayın gerçekleştiği sırada Amerika'da bulunuyordu. Yılmaz, acı haberi alır almaz ilk uçağa binerek İstanbul'a doğru yola çıktı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklama yaparak, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Bakan Soylu, "Mesut Yılmaz ABD'den dönüyor. Yavuz Yılmaz'ın amcalarıyla irtibat halindeyiz." diye konuştu.

Yılmaz'ın akşam 20:00 sularında Türkiye'de olması bekleniyor.

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