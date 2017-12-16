Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış sonrası beyaza bürünen doğa ve yüksek kesimlerin kar altındaki eşsiz görüntüsü helikopter ile havadan görüntülendi.

Galatasaray, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Fellaini'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray, Fellaini için teklif yapacak

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Sınırları aşan 3 boyutlu dövmeler

Her biri sanat eseri olan bu 3 boyutlu dövmelere çok şaşıracaksınız.