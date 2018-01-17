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Mete Yarar, Afrin operasyonunu değerlendirdi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Afrin operasyonuyla ilgili, "PKK'nın halktan ayıklanma operasyonudur" tanımlamasını yaptı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 22:22..
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Mete Yarar, Afrin operasyonunu değerlendirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri bölgeden temizlemek için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

Afrin operasyonuyla ilgili Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında değerlendirmede bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı ile Afrin'in farklı olduğunu belirtti.

"AFRİN, PKK'NIN HALKTAN AYIKLANMA OPERASYONUDUR"

Mete Yarar, "Fırat Kalkanı Harekatı bir süpürme operasyonuydu, bölgeden geri doğru ittirme operasyonuydu o yüzden de süpürerek götürdük ama Afrin'de yapılacak operasyon PKK'nın halktan ayıklanma operasyonudur, ikisi arasında çok büyük bir fark var." dedi.

Mete Yarar, Afrin operasyonunu değerlendirdi

Mete Yarar: Afrin, PKK'nın halktan ayıklanma operasyonudur VİDEO

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